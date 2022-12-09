Подмосковье 09 декабря 2022, 14:17 Страхование жилья появится в платежных документах в Подмосковье

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Добровольное страхование жилья появилось в платежных документах в Подмосковье. Услуга позволяет получать денежные выплаты при заливе, пожаре или взрыве, рассказали в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что услуга не обязательна к оплате и по ней не начисляется долг. Владельцы квартир сами решат, страховать ли им жилье.

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«В квитанции на выбор предложены два QR-кода и две суммы для оплаты: с учетом и без учета страхования. При оплате счетов через банкоматы, терминалы, в личном кабинете и в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“ также доступен выбор», — уточнил он.

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Чтобы застраховать квартиру, нужно поставить галочку в необходимой ячейке и внести сумму платежа. Если внесенная сумма будет меньше требуемой, то остаток направят на аванс по коммунальных услугам. Страховка будет действовать один месяц, поэтому ее нужно оплачивать регулярно.

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