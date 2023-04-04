Подмосковье 04 апреля 2023, 13:50 Стоматологии Сергиева Посада получили 6 аппаратов для выявления онкозаболеваний

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Стоматологические кабинеты в поликлиниках Сергиева Посада получили шесть аппаратов для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. На них можно проводить обследования ротовой полости при помощи свечения особой частоты, которое придает измененной ткани цвет.

«Врач направляет излучение аппарата в полость рта и через специальные очки проводит визуальный осмотр. Особое внимание обращают на цветовую палитру свечения нормальной слизистой оболочки и участков аномального свечения», — сообщил руководитель службы стоматологической помощи Сергиево-Посадской больницы Денис Михайлов.

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Аппараты будут применять на первичных приемах пациентов и при подозрении на наличие онкологических и предонкологических заболеваний.

«Что провоцирует рак полости рта? Курение, другие вредные привычки, хронические и невылеченные заболевания органов полости рта», — заявил заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Владислав Бодарев.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по телефону 122 или чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области построили 260 поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики. Также в регионе обновили более 800 единиц тяжелой техники — это цифровые МРТ, рентгены, маммографы.

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