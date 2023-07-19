Подмосковье 19 июля 2023, 14:38 Стоматологическую поликлинику в Мытищах обновили в соответствии с единым стандартом Подмосковья пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Поликлиники в Мытищах приведут к единому стандарту, принятому в Подмосковье. Одной из первых обновили районную стоматологическую поликлинику округа.

Мособлархитектура опубликовала на сайте новые требования по внутреннему обустройству медицинских учреждений в регионе. Правила распространяются не только на новые, но и на реконструируемые поликлиники.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Теперь для всех поликлиник предусмотрено разделение по цветовой гамме: для взрослых — синий, для детских — светло-бирюзовый. В перечне также приведена таблица отделочных материалов и мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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