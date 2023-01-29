29 января 2023, 13:57
Стоматологическую поликлинику в Балашихе откроют после ремонта в феврале
В феврале в Балашихе откроется после ремонта стоматологическая поликлиника № 1. В медучреждении разместят стойку информации, установят электронное табло, внедрят навигацию, заменят входные двери и поставят удобную мебель. Также в прошлом году врачи больницы полностью перешли на электронные медкарты.
«Это позволило выстроить совершенно иную логистику, сэкономить время как наших сотрудников, так и пациентов и приблизиться к осуществлению нового проекта — реорганизации регистратуры и появлению комфортной зоны ожидания», — пояснил главврач поликлиники Сергей Комаров.
Реклама
По словам Комарова, ремонт входной группы медучреждение провело на собственные средства. Также теперь у регистратуры не будет стеллажей с медкартами.
«Теперь вся документация хранится в отдельном помещении — картохранилище», — сообщил Комаров.
В освободившемся помещении установят табло информации, а также новые диваны, стулья и кондиционер.
В год Балашихинская стоматологическая поликлиника № 1 обслуживает около 110 тысяч пациентов по полису ОМС. Допуслуги можно получить платно.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
Балашиха
Реклама
Реклама