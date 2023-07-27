Подмосковье 27 июля 2023, 17:13 Стоматологическую поликлинику модернизируют в Солнечногорске к 1 сентября Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Зону комфортного пребывания с навигацией по единому стандарту обустроят в стоматологической поликлинике Солнечногорска. Учреждение обновят к 1 сентября.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Солнечногорская стоматологическая поликлиника обслуживает более 150 человек в сутки. В ней работают 26 врачей и 29 специалистов среднего звена. Капитальный ремонт там проводился в 2014 году, однако вскоре поликлинику ждет модернизация. Это необходимо, чтобы привести ее к единому стандарту Подмосковья.

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«Перезагрузка стоматологических поликлиник — важный проект. И я уверена, что солнечногорцам это поможет получать еще более качественное обслуживание», — отметила муниципальный депутат Наталья Никитина.

Она добавила, что с начала года в Солнечногорске провели 4080 исследований по онкоскринингу. В результате 12 человек направили на расширенное обследование в Московскую областную стоматологическую поликлинику.

Напомним, льготная категория граждан может получить услугу по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в стоматологической поликлинике Солнечногорска. Так, в 2022 году этой возможностью воспользовались 132 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости улучшить стоматологическую помощь в регионе.

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