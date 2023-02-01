Подмосковье 01 февраля 2023, 14:29 Стоматологи проведут 95 уроков гигиены в школах Подмосковья в этом году

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Стоматологи расскажут школьникам о важности здоровья полости рта на уроках гигиены. В этом году планируют провести около 95 таких мероприятий.

На уроках стоматологи расскажут о том, какие продукты полезны и вредны для зубов, а также как влияет здоровье полости рта на состояние всего организма. Занятия помогут предотвратить возникновение стоматологических заболеваний у детей.

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«Наши врачи рассказывают на занятиях о здоровом питании и как это влияет на здоровье зубов, обучают правильной чистке зубов: какие пасты и щетки выбирать и как правильно пользоваться дополнительными средствами гигиены, какие они бывают», — рассказала заведующая детским отделением стоматологической поликлиники Юлия Метелица.

На уроках дети научатся правильно ухаживать за полостью рта при помощи макетов и отработают навыки чистки зубов и языка в игровой форме. Каждый участник мероприятий получит в подарок зубную щетку, пасту, календарь и диплом зубного защитника.

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