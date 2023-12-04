Подмосковье 04 декабря 2023, 13:08 Стоматологи из Домодедова оказали помощь бойцам на передовой в зоне СВО фото — Н. Надточая

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Врачи из Домодедова открыли на сутки стоматологический кабинет в одном из реабилитационных центров Донбасса. Они оказали помощь бойцам на передовой при помощи высокотехнологичной медицинской аппаратуры.

Ранее специалисты из Московской области оказывали помощь военным, когда они приезжали в отпуск. Однако на этот раз лучшие домодедовские специалисты работали в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

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Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин рассказал, что после сбора всего необходимого оборудования и инструмента они с другими специалистами отправились на передовую, где проработали ровно сутки и успели познакомиться с военными.

«Уже сегодня я могу точно сказать, что все бойцы — настоящие герои. Спасибо надо говорить не нам, а им. Они ежедневно совершают подвиги», — подчеркнул специалист.

Михаил Каюгин добавил, что предложение отправиться в Донбасс получили трое медицинских специалистов. Все они согласились без раздумий.

Заведующий ортопедическим отделением Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Григорьев отметил, что за сутки врачи успели принять всех пациентов. Кому-то была оказана терапевтическая помощь, другим — хирургическая. Бойцы благодарили врачей.

фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая фото — Н. Надточая

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» на территории Московской области. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

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