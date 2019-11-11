Столы для игры в шахматы и теннис появились около Менделеевской набережной в Дубне

Теннисные и шахматные столы установили в парковой зоне рядом с Менделеевской набережной — в этом году территория попала в программу благоустройства.

Сейчас заканчиваются масштабные работы на общую сумму около 300 миллионов рублей. Городская администрация решила добавить туда дополнительную функциональную зону.

Шесть столов для игры в шахматы и три стола для игры в настольный теннис появились за Домом культуры «Мир» рядом с детской площадкой. Специально для этого там заасфальтировали территорию.

Источник фото: телеканал «360»

Столы изготовлены из высококачественного белого цемента с прочным армирующим каркасом внутри, а также с применением натурального заполнителя — белого мрамора. Новое оборудование выполнено с учетом размеров, отвечающих мировым стандартам, а поверхность столов идеально отполирована.

Заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Тимошенко уточнил, что субсидию на организацию функциональной зоны на набережной выделило Министерство благоустройства Московской области по программе «Комфортная городская среда».

Источник фото: телеканал «360»

Всего в текущем году в 14 подмосковных парках установили теннисные и шахматные столы. В подмосковном правительстве подчеркнули, что данное игровое оборудование — надежное, и при должном уходе прослужит 30 и более лет.