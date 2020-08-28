Столовую школы №19 в Коломне капитально отремонтировали впервые за 60 лет
Это школа-интернат для ребят с нарушениями слуха. Учатся там более 200 детей из 15 городских округов Подмосковья.
Питание — по пять раз в день. Из-за этого ремонт пищевого блока в школе был особенно актуальным. Это подчеркнул глава округа Денис Лебедев.
Здесь стоял вопрос по капитальному ремонту. Как и обещали, успели сделать к 1 сентября — это наше обязательство перед родителями и правительством ПодмосковьяДенис Лебедев.
Посуда здесь теперь с символикой городского округа. А момента, когда свои места займут современные плиты и жарочный шкаф, с нетерпением ждала шеф-повар школы Людмила Жевленева.
«В жарочных шкафах мы печем выпечку всю, котлеты, рулеты. Они уже старые и свой век прожили, поэтому мы ждем новых», — поделилась она.
Повар работает здесь уже 24 года. Обязанности знает безупречно. Меню в школе разнообразное: каши, омлеты, запеканки, овощи, фрукты, супы и не только.
Среди нового оборудования еще разделочные столы, прибор для очистки картофеля и другая техника. Столовая сможет принять одновременно 120 человек. Об этом рассказала директор школы Наталья Алешкина.
Из бюджета Коломны выделили 4,5 миллиона рублей на ремонт пищеблока и 600 тысяч — на закупку оборудованияНаталья Алешкина.
Из-за пандемии коронавируса запускать будут по 60 человек. Так удастся соблюдать социальную дистанцию. Выполнят здесь и все остальные правила безопасности.