Столовую школы №19 в Коломне капитально отремонтировали впервые за 60 лет

Впервые за 60 лет в школе № 19 подмосковной Коломны капитально отремонтировали столовую. В новом облике она примет гостей 1 сентября. Ее преображение длилось два месяца — заменили плитку, двери, посуду, проводку и не только.

Это школа-интернат для ребят с нарушениями слуха. Учатся там более 200 детей из 15 городских округов Подмосковья.

Питание — по пять раз в день. Из-за этого ремонт пищевого блока в школе был особенно актуальным. Это подчеркнул глава округа Денис Лебедев.

Здесь стоял вопрос по капитальному ремонту. Как и обещали, успели сделать к 1 сентября — это наше обязательство перед родителями и правительством Подмосковья Денис Лебедев.

Посуда здесь теперь с символикой городского округа. А момента, когда свои места займут современные плиты и жарочный шкаф, с нетерпением ждала шеф-повар школы Людмила Жевленева.

«В жарочных шкафах мы печем выпечку всю, котлеты, рулеты. Они уже старые и свой век прожили, поэтому мы ждем новых», — поделилась она.

Повар работает здесь уже 24 года. Обязанности знает безупречно. Меню в школе разнообразное: каши, омлеты, запеканки, овощи, фрукты, супы и не только.

Среди нового оборудования еще разделочные столы, прибор для очистки картофеля и другая техника. Столовая сможет принять одновременно 120 человек. Об этом рассказала директор школы Наталья Алешкина.

Из бюджета Коломны выделили 4,5 миллиона рублей на ремонт пищеблока и 600 тысяч — на закупку оборудования Наталья Алешкина.

Из-за пандемии коронавируса запускать будут по 60 человек. Так удастся соблюдать социальную дистанцию. Выполнят здесь и все остальные правила безопасности.