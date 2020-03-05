Больше овощей и фруктов. Столовую лицея в Солнечногорске проверили родители учеников

В лицей № 7 в Солнечногорске нагрянул «Родительский контроль». Обед попробовал и депутат Солнечногорья Дмитрий Александров. Решил сам оценить, чем кормят двух его детей, которые здесь учатся.

Источник фото: телеканал «360»

Школьную кухню первый раз оценила и директор Дома культуры «Лепсе» Наталья Никитина. В этом лицее учится ее внучка.

Инспекторы отметили, что порции большие, как для взрослого человека.

Если Александр и Наталья здесь впервые, то другие мамы — частые гости столовой. Следят за питанием школьников регулярно. Участники «Родительского контроля» лично проверяют и пробуют на вкус завтраки и обеды. Признаются: придраться здесь не к чему.

«Даже эстетически еда выглядит очень красиво. То есть даже внешне смотришь, очень хочется все съесть», — поделилась впечатлениями Лидия Чубарь, участник проекта «Родительский контроль».

Новое меню во всех школах округа ввели с начала учебного года. Как уверяют специалисты, питание стало сбалансированным. В рацион добавили больше овощей, фруктов и кисломолочной продукции.

Завтрак и обед горячие и разнообразные. Меню разработано на 10 дней. К примеру, для учеников младших классов в один из дней дают рассольник, свежие овощи, гречку с куриной котлетой и лимонный напиток. Для старшеклассников здесь порции больше. В них есть все для подрастающего организма: белки, жиры и углеводы.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо основных блюд, школьники могут отведать свежую выпечку и напитки в буфете. В эту столовую приходят около 800 учеников.

Претензий к блюдам у родителей не оказалось. Но, чтобы никто не расслаблялся, ревизоры обещали вернуться сюда снова.

Проверки школьного питания доступны каждому. Большинство родителей считают, что такая возможность действительно необходима. Это показали голосования в социальных сетях и в эфире телеканала «360».

Записаться на дегустацию можно по телефону на сайте учебного заведения, у классного руководителя или через горячую линию по номеру: 8 (925) 011 99 38. Отзыв о качестве блюд можно оставить в опросных листах. Их выдают сразу после дегустации. Также мнения собирают в интернете.

Для этого есть QR-код у входа в столовую. Можно отсканировать и перейти прямо на портал «Добродел» или специальный чат-бот в Telegram.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Родительский контроль» запустили в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. С 4 февраля взрослые могут лично проверить, чем питается их ребенок. За месяц блюда в школах округа продегустировали более 400 родителей.

Дегустация питания бесплатна. Но можно попробовать и другие блюда.

При этом родителям категорически запрещается заходить в пищеблок: в него имеет доступ только люди, имеющие медицинскую книжку. Запрещается и отвлекать школьников от обеда.

В январе президент Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию заявил о необходимости ввести в начальных классах бесплатные обеды. Это должно появиться во всех школах до 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил справиться с этой задачей до 1 сентября 2020-го. Теперь предстоит сделать обеды не только бесплатными, но и максимально качественными.