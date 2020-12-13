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    13 декабря 2020, 13:18

    Столовую для обучения военных поваров открыли в Подмосковье

    Алена Макаренко

    Новая современная столовая на 500 посадочных мест заработала в Военной школе поваров Западного военного округа (ЗВО) в Московской области. Она нужна для обучения военных поваров. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу главного военного ведомства РФ.
    Столовую для обучения военных поваров открыли в Подмосковье

    Здание возведено по новой технологии блочно-модульного строительства. На работы ушло полтора месяца. Кухня оснащена электрическими котлами общим объемом около 900 литров, 50 единицами современного технологического оборудования и приспособлений для приготовления разнообразных блюд.

    К торжественной церемонии открытия присоединились начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Сергей Нихельман, начальник продовольственной службы ЗВО полковник Виктор Таразевич, а также командование и военнослужащие школы поваров.

    Учебно-материальная база для качественного обучения в Военной школе поваров развивается с каждым днем, отметил полковник Нихельман.

    «Новая столовая — это новые возможности, которые позволят преподавателям школы готовить младших специалистов продовольственной службы на более высоком уровне», — заявил представитель Минобороны РФ.

    На праздничный обед пришли военнослужащие и специалисты военно-строительного комплекса Минобороны, которые проектировали и возводили здание. Так собравшиеся отметили День национальной кухни России.