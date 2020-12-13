Столовую для обучения военных поваров открыли в Подмосковье

Здание возведено по новой технологии блочно-модульного строительства. На работы ушло полтора месяца. Кухня оснащена электрическими котлами общим объемом около 900 литров, 50 единицами современного технологического оборудования и приспособлений для приготовления разнообразных блюд.

К торжественной церемонии открытия присоединились начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Сергей Нихельман, начальник продовольственной службы ЗВО полковник Виктор Таразевич, а также командование и военнослужащие школы поваров.

Учебно-материальная база для качественного обучения в Военной школе поваров развивается с каждым днем, отметил полковник Нихельман.

«Новая столовая — это новые возможности, которые позволят преподавателям школы готовить младших специалистов продовольственной службы на более высоком уровне», — заявил представитель Минобороны РФ.

На праздничный обед пришли военнослужащие и специалисты военно-строительного комплекса Минобороны, которые проектировали и возводили здание. Так собравшиеся отметили День национальной кухни России.