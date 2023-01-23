Подмосковье 23 января 2023, 21:50 Столичный «Динамо» стал лучшим в хоккейном турнире Юрия Ляпкина в Балашихе

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В Ледовом дворце в Балашихе завершился детско-юношеский турнир по хоккею. «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина» взял московский «Динамо». Вторыми стали спортсмены клуба «Витязь» из Подольска, третьими — калининградская «Янтарная звезда» и четвертыми — «Атлант» из Мытищ.

На соревнования приехали хоккеисты из Москвы, Подмосковья, Калининграда, Сочи, Череповца и Белоруссии.

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Помимо соревнований финалисты сыграли со звездным составом под руководством Юрия Ляпкина. В него вошли Сергей Бабинов, Давыдов, Владимир Зубков, Сергей Шепелев и Алексей Ткачук.

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Турнир в Балашихе стал 12-м за всю историю кубка. Его традиционно проводят на «Арене „Балашиха“».

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