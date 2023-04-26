Подмосковье 26 апреля 2023, 13:53 Столичные базы ГИБДД начнут получать данные о таксистах Подмосковья онлайн Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Сервис взаимодействия с АИС «Таксомотор» Москвы подключили к подмосковной онлайн-услуге по получению разрешения на работу такси. Это даст возможность столичному ГИБДД получать данные об автомобилях региона.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга стала одной из самых популярных на региональном портале. С начала года ей воспользовались свыше 25 тысяч раз.

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«Теперь для безопасности пассажиров данные о подмосковных автомобилях такси и полученных разрешениях содержатся и в столичных базах ГИБДД», — добавила глава ведомства Надежда Куртяник.

Оформить разрешение на работу такси можно на «Госуслугах». Его предоставляют в течение пяти рабочих дней. Кроме того, сделать это помогает чат-бот Анна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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