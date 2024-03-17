Подмосковье 17 марта 2024, 13:58 Столетняя жительница Балашихи Анна Минкина проголосовала на дому Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Старейшая жительница Балашихи Анна Минкина приняла участие в выборах президента страны. Женщине исполнилось 100 лет.

Пенсионерка не пропустила ни одни выборы в своей жизни и всегда посещала избирательный участок. В этот раз она проголосовала на дому.

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В каждый из трех дней голосования члены избирательной комиссии посещают граждан, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно посетить участки.

Ранее в выборах президента России принял участие губернатор Подмосковья .

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