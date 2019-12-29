Легенду советского хоккея Николая Эпштейна вспомнили в Воскресенске в день его столетия

В Воскресенске вспоминают легенду советского хоккея Николая Эпштейна. В 1953 году он основал хоккейный клуб «Химик», который стал одним из сильнейших в стране. Воспитанники легендарного тренера встретились с подрастающим поколением.

Источник фото: телеканал «360»

Николай Эпштейн — легенда советского хоккея и заслуженный тренер СССР.

Хоккейная команда «Химик», созданная Эпштейном, уже больше 60 лет в игре. В 1953 году тогда еще никому не известный Николай Эпштейн с нуля собрал команду, которую сделал одной из сильнейших в Союзе. Отсюда вышли десятки будущих чемпионов мира, Европы, Олимпийских Игр.

В конце декабря на ледовой арене Воскресенска традиционно вспоминают прославленного тренера. В этом году — 100-летний юбилей. Хотя сам Николай Эпштейн редко оказывался в день рождения в родных стенах.

Источник фото: телеканал «360»

«Они всегда уезжали за границу. Поэтому надо у Веригина спросить, праздновали как-то за границей день рождения Николая Семеновича или нет», — сказал Марк Эпштейн, сын Николая Эпштейна.

Борис Веригин, в прошлом игрок «Химика», сегодня сам является тренером. Да, меняются подходы, методы, форма и обмундирование, но школа остается. Между первыми и нынешними игроками — несколько поколений, но по стилю игры сразу видно, что они из одной команды.

Источник фото: телеканал «360»

Николай Эпштейн воспитывал таланты, которых переманивал клуб ЦСКА. Он ушел из жизни и из хоккея почти 15 лет назад. Но его желто-синее дело живет.