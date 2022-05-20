Столетний юбилей Богородского архива отметили в Подмосковье

Архивное управление Богородского городского округа одно из старейших в Подмосковье. Сто лет назад было принято решение сохранить документы о жизни Богородска, позже Ногинска. Таким образом был основан Богородский архив.

«Показатель — это количество обращений в архив и как архив работает с ними. 1923 году было 7 обращений, в следующем — 33 обращения. А в прошлом году их было 4200», — рассказала начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова.

Сегодня архивное управление округа находится в современном комплексе, где документы проходят оцифровку. Для удобства жителей управление работает через портал государственных и муниципальных услуг. Человек в любое время суток может отправить запрос и через 15 минут его заявление появится в архиве.

Архив занимается также просветительской деятельностью. В 2010 году при управлении был создан музей-клуб, который стал обновляться с первых экспонатов о Богородской Глуховской мануфактуре. Каждый год, 10 марта, в Международный день архивов музей открывает свои двери для всех желающих. Здесь проводят экскурсии для школьников и ветеранов.

«Основное в этой отрасли — люди. Те профессионалы, которые находят необходимую информацию и делают этих людей немножко счастливыми. Неважно, с чем пришли они, или увеличилась пенсия, или необходимо найти документы о месте работы, или нужно найти информацию о родственниках», — обратился к работникам архива глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На торжественном мероприятии руководство областного архива и глава округа наградили сотрудников почетными грамотами, а также медалью Богородского округа «За вклад в развитие».