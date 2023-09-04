Подмосковье 04 сентября 2023, 13:08 Ветеран Великой Отечественной войны Агафия Розвезева стала почетным жителем Солнечногорска Фото: Валентина Максимова. / Валентина Максимова

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Жительнице поселка Поварово Агафии Ефимовне Розвезевой вручили знак и удостоверение почетного гражданина Солнечногорска. Новый статус даст ветерану Великой Отечественной войны ряд льгот и выплат.

Агафия Розвезева родилась в 1922 году в Рязанской области. В начале войны копала оборонительные рвы. В 1942 году ее призвали в инженерные войска Балтийского флота. Она участвовала в защите Ленинграда, разминировании Петергофа и Таллина. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

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После войны Розвезева 40 лет проработала на заводах в поселке Поварово и Солнечногорске. Ветеран говорит, что секрет долголетия кроется в постоянном труде. Она живет с дочерью, у нее есть внук, правнуки и праправнук.

Знак и удостоверение почетного гражданина Солнечногорска вручили в День города. В этом году Агафия Розвезева отметила 101 год. Новый статус дает ряд привилегий и льгот, а также предусматривает единовременную и ежемесячные выплаты.

В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.