Столетнему ветерану из Подмосковья подарили компьютер. Он пишет книги и лечится от ковида

Отметивший свое 100-летие ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Георгий Баранов стал пациентом клинического госпиталя Минобороны в Подольске. Там он проходит лечение от коронавируса вместе с дочерью и зятем. Ветеран пишет рассказы, а чтобы было удобнее, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подарил ему компьютер.

Свой 100-летний юбилей Георгий Михайлович отметил 13 марта. Он родился в Астрахани, а живет в Подмосковье. Стать военным мечтал со школьной скамьи.

Сегодня он лечится от коронавируса в многофункциональном медицинском центре клинического госпиталя Минобороны в Подольске. Ветерана и его близких навестил губернатор. Они уже идут на поправку.

«Наш скромный подарок для вас — этот компьютер. Мы знаем, вы пишете рассказы и анекдоты. Несмотря на свой уважаемый возраст, вы с компьютером на „ты“, как я понимаю. Еще раз хочу слова большой благодарности сказать. Мы 9 Мая были у вашего коллеги, ветерана Великой Отечественной войны в Подольске. У него был день рождения — 95 лет. Сегодня мы у вас. Еще раз слова благодарности за то, что вы есть», — сказал Воробьев.

У ветерана восемь разных видов орденов и медалей. Со своей частью Георгий Михайлович дошел до Германии — известие о победе получил уже на подступах к Берлину. А 13 мая 1945 года организовал солдатскую группу и отправился с ней в Берлин, чтобы лично расписаться на развалинах Рейхстага.

Я во время войны четыре раза был ранен — в каких госпиталях только ни был. Я и умирал, и воскресал. Видел много госпиталей. Конечно, условия были другие, но тоже люди старались делать все. Здесь тоже ничего не могу сказать плохого. Надеюсь, что наше Подмосковье все-таки образцом является в этом отношении Георгий Баранов.

В настоящее время Георгий Баранов пишет книги и принимает участие в патриотическом воспитании молодежи. А режиссер Андрей Кончаловский планирует снять о нем документальный фильм. Сегодня у Георгия Михайловича есть и личный аккаунт в Instagram.

Ветеран лечится в многофункциональном медицинском центре Минобороны России, где предусмотрено 200 штатных коек. Об этом рассказал начальник учреждения Антон Мурачев.

«Этот центр — он один из крупнейших в стране и Вооруженных силах. Все палаты — на одну и две койки. Они с собственными санузлами и шлюзами», — отметил он.

Мурачев рассказал, что корпуса строили в первую очередь для военнослужащих с коронавирусом, но после стали принимать и простых жителей. Комплексу менее года. За это время приняли более двух тысяч пациентов.