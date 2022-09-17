Столетие санитарно-эпидемиологической службы России отметили в Мытищах | 360°

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Столетие санитарно-эпидемиологической службы России отметили в Мытищах

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Санитарно-эпидемиологическая служба страны, по советски СЭС, а по новому Роспотребнадзор отмечает 100-летний юбилей. В сентябре1922 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О санитарных органах Республики». Подмосковные служители охраны здоровья человека собрались по столь серьезному поводу в Мытищах.

«Желаю, чтобы, как можно меньше у них сегодня было работы. Мы, на самом деле, последние три года исполняем служебный долг, по защите наших граждан. Пандемия многих людей унесла. И огромная заслуга в спасении жизней принадлежит работникам Роспотребнадзора», — отметил депутат Госдумы России Вячеслав Фомичев.

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Сотрудникам службы как будто специально к юбилею дали немножко выдохнуть. Все таки в этом году с коронавирусом стало ощутимо легче. Но, расслабляться все равно не приходится. Ведь Роспотребнадзор — это не только пандемия. Это и контроль продуктов, которые россияне покупают в магазине, и санитарная обстановка в школах, детских садах, качество питьевой воды и много жизненно-важного, за чем нужен постоянный строгий контроль.

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«Наши специалисты сопровождают человека, начиная с первого вздоха.  Защищая от заболеваний на протяжении всей жизни,  сохраняя и укрепляя здоровье людей. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, на благо свершений России и Московской области», — сказала руководитель Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова.

В эти праздничные дни чевствуют и награждают сотрудников Роспотребнадзора. В Мытищах вручали подарки работникам службы из всех городских округов Подмосковья.

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Роспотребнадзор

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