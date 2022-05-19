Столетие пионерии отметили в Солнечногорске

Для лицея № 8 Солнечногорска этот праздник имеет особенное значение. Полвека назад 19 мая 1972 года ученики-пионеры заложили в стенах школы капсулу времени.

В капсуле они оставили послание школьникам будущего. Теперь же в день юбилея ребята решили узнать, что же сообщало им старшее поколение.

«Мы гордимся тем, что были свидетелями больших и интересных событий в стране. Впервые в космос полетел наш советский человек Юрий Алексеевич Гагарин, и он был тоже пионером. Первая в мире женщина космонавт Валентина Владимировна Терешкова тоже была пионеркой», — сообщает послание.

Пионеры из 1972 года рассказали и о том, как проводят свои будни, с какими педагогами работают и о чем мечтают. А также пожелали успехов своим юным читателям из будущего.

Пионерия для современных школьников — это не только привет из прошлого, но и важная часть истории, которую проживали их родители, бабушки и дедушки. А потому лицеисты решили пойти по стопам наставников и оставить свое послание ученикам будущего. Что скрывается на страницах этой капсулы времени — загадка, ответ на которую узнают 19 мая 2047 года.