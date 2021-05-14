Четвертый полк дивизии Дзержинского в Балашихе отметил столетие. Ему вручили орден Кутузова

По решению президента генерал армии Виктор Золотов вручил орден Кутузова четвертому полку оперативного назначения дивизии Дзержинского в Подмосковье. Ему исполнилось сто лет. Позади осталась большая история, в том числе активное контрнаступление в годы Великой Отечественной войны.

В дивизии Дзержинского служил и глава Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня он стал одним из участников торжественной церемонии, вместе с тем вручив пять областных наград: ордена Сергия Радонежского и «За доблесть и мужество».

«Всегда большая честь — находиться в легендарной дивизии Дзержинского», — подчеркнул губернатор региона.

Разрешите поздравить четвертый полк и всю дивизию с заслуженным орденом. И от лица всех тех, кто в разные годы служил в дивизии, поблагодарить наших командиров за то, чему нас здесь научили, за те уроки, которые были даны и пригодились нам в жизни. Как говорят командиры, здесь по-особенному учат любить родину Андрей Воробьев.

Участниками торжественной церемонии стали главы городских округов Подмосковья, силовые и общественные организации, а также ветераны, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Служащие ОДОН принимали участие в самых ответственных операциях в начале становления СССР — в Азербайджане и Чечне. В военное время — в рядах советской армии», — сказал Брынцалов.

Именно воины-дзержинцы представили войска правопорядка на параде Победы в 2021 году. Золотов поощрил его участников ведомственными наградами.

Он поблагодарил их за ответственную подготовку, безупречную строевую выправку и достойное представление ведомства на Красной площади 9 Мая.

Ваша дивизия одна из самых титулованных среди всех подразделений Росгвардии. Вам доверены охрана общественного порядка и защита территориальной целостности нашей страны. Благодарю вас за службу Виктор Золотов.

Сегодня выступили рота почетного караула, военный оркестр и кинологи, продемонстрировали особые приемы рукопашного боя. Состоялось прохождение парадных расчетов техники.