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02 сентября 2022, 17:53

Столбовская школа открылась после капремонта в Чехове

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Столбовскую школу в Чехове улучшили по президентскому проекту. Там появились конференц-зал, новые доски и окна, а до конца года там появятся новые компьютеры. Модернизация позволила учреждению стать участником проекта «Цифровая образовательная среда».

В школе перенесли пищеблок на первый этаж, а также обустроили конференц-зал. Кабинеты стали комфортнее, а до конца года в них появятся новые компьютеры. Благодаря изменениям школа стала частью проекта «Цифровая образовательная среда», а 8 сентября в ней запустят еще один — «Самбо в школу». По нему ученики смогут обучаться национальному виду спорта. Директор школы Эдуард Фролов обратился к ученикам с поздравлениями.

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«С сегодняшнего дня вы оказываетесь в условиях, не уступающих лучшим гимназиям и лицеям, и это очень значимо для нашей школы. За развитием школы всегда идет развитие поселка, и я уверен, что так и будет на нашей Столбовой», — сказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев обратился с поздравлениями к школьникам Подмосковья. Он пожелал им быть смелыми и любознательными.

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