Подмосковье 21 декабря 2022, 00:47 «Стоит вызов». Глава Минобразования Подмосковья рассказал о новых задачах учителей Глава Минобразования Подмосковья Бронштейн: задача учителей в мотивации детей к знаниям

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Внедрение новых технологий изменило роль учителя в школах. Теперь перед преподавателями стоят новые задачи, заявил в разговоре с «360» министр образования Московской области Илья Бронштейн в рамках спецпроекта канала «Итоги года — 2022».

Он подчеркнул, что сейчас в кармане каждого ребенка есть устройство, которое позволяет узнать гораздо больше, чем знает любой учитель. Это значит, что перед учителями стоит новый вызов, и их роль меняется.

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«Сегодня роль учителя заключается не в том, чтобы рассказать факт, а в том, чтобы смотивировать ребенка искать эти факты, находить их, учиться ими пользоваться и присваивать знание себе», — пояснил Бронштейн.

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала о причинах буллинга в школах. По ее словам, иногда конфликты возникают из-за давления педагогов, но и сами школьники нередко их создают. Сохранить дружескую атмосферу в классах, как заявила Мишонова, помогла бы хартия по борьбе с буллингом в школах.

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