Подмосковье 16 августа 2023, 12:05 Стоимость товаров для школы осталась на уровне прошлого года в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье стоимость школьных товаров осталась на уровне прошлого года. Речь идет о цене основного набора, состоящего из рюкзака, дневника, пенала, тетрадей и канцтоваров.

Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 Сентября обойдется примерно в семь тысяч рублей. По его словам, стоимость набора тетрадей выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, а цены на дневники, ручки, линейки и простые карандаши остались на прежнем уровне.

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По данным маркетплейса Ozon, комплект школьной формы для девочек в среднем составляет от 3,6 до 5,6 тысячи рублей. Форма для мальчиков обойдется дороже — от 7,2 до восьми тысяч рублей.

Одна из важных задач накануне начала учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Выплаты к школе получили 100 тысяч детей.

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