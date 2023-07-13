Подмосковье 13 июля 2023, 17:58 Стоимость самого дорогого земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья провел 78 аукционов на прошлой неделе. Самым дорогим лотом оказался земельный участок под ИЖС в Истре.

В аукционах поучаствовали 218 человек, которые разыграли между собой право аренды на землю. Самым дорогим лотом оказался надел для строительства жилого дома в деревне Павловское под Истрой. Расположенный в 55 километрах от МКАД участок рядом с озером и лесом изначально предлагался в аренду за 700 тысяч рублей в год. Однако из-за высокой конкуренции на аукционе эти 30 соток буквально взлетели в цене — годовая стоимость владения превзошла стартовую в 42 раза и составила 30 миллионов рублей.

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В 2023 году Подмосковье вошло в тройку лидеров по качеству жизни среди субъектов России. Все больше жителей рассматривают регион не только для дачи, но и для постоянного проживания. Соответственно, спрос на земельные участки растет. В первом полугодии 85% аукционов в Московской области были связаны с реализацией участков ИЖС и ЛПХ, предназначенные для строительства дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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