Подмосковье 02 августа 2023, 13:51 Стоимость самого дорогого земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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На прошлой неделе в Подмосковье провели 78 имущественных аукционов, где участвовало 235 человек. Самым дорогим лотом оказался земельный участок в Мытищах, за который боролись сразу 17 претендентов.

В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали, что надел находится в селе Марфино, в 26 километрах от МКАД. Рядом есть магазины, пруд, детский сад, школа, стадион и Дом культуры. Стартовая цена за 20 соток начиналась от 300 тысяч рублей в год, но в процессе торгов участники подняли ставку до 20 миллионов.

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Все лоты, выставленные на торги в Подмосковье, размещаются на портале ЕАСУЗ. Сейчас там представлено больше участков для строительства дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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