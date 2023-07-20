Подмосковье 20 июля 2023, 12:27 Стоимость самого дорогого земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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Почти 80 имущественных аукционов провели в Подмосковье на прошлой неделе. Самым дорогим лотом оказался земельный участок в Люберцах. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

За участок в Люберцах на улице 8 Марта развернулась активная борьба претендентов. Стартовая цена за эти 15 соток была обозначена в 700 тысяч рублей, однако участники электронного аукциона подняли ее в 27 раз. В итоге годовая аренда за этот объект недвижимости составила 19 миллионов рублей.

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На участке арендатор сможет построить здание и использовать его для общественного питания. Впоследствии землю можно будет оформить в собственность.

Сейчас на торгах доступны 30 объектов недвижимости в 17 городских округах Подмосковья. Все лоты можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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