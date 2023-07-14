Подмосковье 14 июля 2023, 15:40 Стоимость самого бюджетного земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали, какой участок оказался самым недорогим на электронных аукционах с 3 по 7 июля. Это надел в 159 километрах от Москвы, расположенный в городском округе Серебряные Пруды.

Стартовая цена за 9,7 сотки начиналась от 26 тысяч рублей в год. На аукционе эту сумму повысили менее чем на тысячу рублей, и финальная стоимость годовой аренды составила 26 тысяч 872 рубля.

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С участка открывается прекрасный вид на поле, а до центра Серебряных Прудов менее трех километров пути. Рядом протекает река.

Самым дорогим лотом прошлой неделе стал надел в Истре. Ажиотажная борьба на аукционе подняла стартовую цену аренды на эти 30 соток в 42 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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