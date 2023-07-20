Подмосковье 20 июля 2023, 12:51 Стоимость самого бюджетного земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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На электронных аукционах с 10 по 14 июля было представлено 77 объектов недвижимости, расположенных в Подмосковье. Самым недорогим лотом оказался участок под строительство жилого дома в Рузском городском округе. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Надел расположен в 3,5 километра от Минского шоссе и в 80 километрах от МКАД. Претендовали на этот лот в поселке Дорохово всего два участника. Стартовая цена за 10 соток начиналась от 16,393 тысячи рублей в год, но была повышена из-за соперничества. В итоге годовая цена аренды составила 50 тысяч 545 рублей.

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Рядом с участком есть продуктовые магазины, поликлиника, школа, река и прекрасный вид на поле. До ж/д станции менее трех километров.

Лоты, выставленные на торги в Подмосковье, можно увидеть на портале ЕАСУЗ. Для участия потребуется получить электронную подпись и регистрацию на площадке «ГИС Торги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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