Тарифы в общественном транспорте Подмосковья изменятся с 1 октября | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Тарифы в общественном транспорте Подмосковья изменятся с 1 октября

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Правительство Московской области утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета на автобусах, трамваях и электричках изменится с 1 октября.

В комитете по ценам и тарифам Московской области рассказали о стоимости проезда на разных видах транспорта в новом сезоне. При оплате поездки на автобусе или трамвае картами «Стрелка» и «Тройка» стоимость одного билета составит 43 рубля 24 копейки по городу и 43 рубля 24 копейки за городом (плюс 5,45–5,48 рубля за каждые следующие 2,5 километра). При оплате бесконтактной банковской картой стоимость поездки составит 44 рубля в городском сообщении с увеличением на пять-шесть рублей за каждые 2,5 километра за городом.

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При покупке печатного билета разовая поездка за наличные будет стоить 68 рублей в городском сообщении. В пригородном сообщении за каждые последующие 2,5 километра увеличение по-прежнему составит пять-шесть рублей.

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Плата за поездку по единой транспортной карте учащегося составит 21 рубль 62 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,73–2,74 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном.

Скидка, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных поездок по картам «Стрелка» и «Тройка», не изменится. Она составит 7 — 14 — 21 — 28 — 35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для учащихся скидка составит 99% после 35 поездок.

Цены на проездные для пассажиров поездов останутся на прежнем уровне: на 30 дней — 2800 рублей, на 90 дней — 7250 рублей и на 365 дней — 24 450 рублей. Остальные тарифы изменятся, но не существенно. Стоимость проезда в пределах одной зоны по территории Подмосковья составит 29 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате картой «Тройка» составит 60 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро).

Автобусный парк Подмосковья — один из самых крупных в Восточной Европе. В самом конце лета «Мострансавто» получило еще 110 новых машин, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. На территории региона работает свыше двух тысяч маршрутов и порядка 9,5 тысячи единиц общественного транспорта. Кроме того, в регионе 11 железнодорожных направлений, по которым следует свыше 300 составов пригородных электропоездов, а также курсируют поезда по двум Московским центральным диаметрам.

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