Подмосковье 06 февраля 2023, 23:56 Стоимость проезда на трех автобусных маршрутах снизится после объединения в Большой Серпухов

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После объединения Серпухова, Пущина и Протвина в Большой Серпухов стоимость проезда на трех автобусных маршрутах снизится. Слияние муниципалитетов позволит также расширить и улучшить транспортную сеть округов.

«Благодаря объединению появилась возможность запустить еще один автобусный маршрут, соединяющий Пущино с Серпуховом», — сообщил руководитель транспортного предприятия в Серпухове Николай Пушкин.

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Так, цена поездки уменьшится на маршруте № 40 «Протвино — Оболенск». Сейчас стоимость проезда зависит от протяженности пути, но максимальная составляет 79 рублей, после реформы она упадет до 45 рублей. Столько же будет стоить поездка на автобусах № 27 «Серпухов — Протвино». На данный момент проезд на нем доходит до 85 рублей.

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Самым дорогим из перечисленных будет проезд на автобусах маршрута № 43 «Пущино — Протвино» — максимально 147 рублей. После слияния округов он не будет превышать 45 рублей.

Сейчас транспортная компания Серпухова разработала новые автобусные маршруты, также она готова внести изменения в существующее расписание. Нововведения станут возможны после слияния округов в Большой Серпухов.

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