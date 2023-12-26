Подмосковье 26 декабря 2023, 14:14 Стоимость проезда на фирменных экспрессах ЦППК изменится в новогодние праздники ЦППК

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С 29 декабря по 9 января изменятся тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.

Цены скорректируют на маршрутах между Москвой и Александровом, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тцлой, Крутое/Петушками, Дубной и обратных рейсах.

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«Компания просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться со стоимостью проезда и приобрести билеты на фирменные экспрессы можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении „Расписание и билеты ЦППК“», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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