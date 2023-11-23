Подмосковье 23 ноября 2023, 12:04 Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье Unsplash

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Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году утвердили в Мособлдуме. Она составит 7500 рублей.

Закон приняли на 68-м заседании Мособлдумы. Депутаты установили региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан, которые работают на территории Подмосковья. Ежемесячный платеж составит 7500 рублей.

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Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил, что в 2023 году стоимость патента составляла 6600 рублей в месяц.

«Увеличение стоимости патента для иностранных граждан позволит в следующем году дополнительно привлечь в консолидированный бюджет 2,5 миллиарда рублей», — подчеркнул депутат.

Патент на работу позволяет легально работать в России. При этом трудовую деятельность можно вести только в том регионе, где выдали документ.

Конференция Московского областного отделения «Единой России» началась в Красногорске 23 ноября — ее открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Обратившись к депутатам, он подчеркнул, что политический актив всегда задает темп преобразований, и поблагодарил их за результаты.