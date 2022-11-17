Подмосковье 17 ноября 2022, 12:23 Стоимость патента на работу для иностранцев установили в Подмосковье на 2023 год

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Стоимость патента на работу для иностранных граждан в Подмосковье составит в 2023 году 6600 рублей в месяц. Такой закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал, что в 2022 году стоимость такого патента составляла 5900 рублей в месяц.

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Глава Министерства экономики и финансов региона Наталия Масленкина отметила, что рост стоимости позволит увеличить доходы консолидированного бюджета региона на два миллиарда рублей. Она добавила, что такой же размер установят в столице в рамках единого экономического пространства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав округов Подмосковья к общению с бизнесом. Он отметил, что это важная работа, без которой невозможен прорыв в экономике.

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