Подмосковье 15 ноября 2022, 16:24 Стоимость борщевого набора в Подмосковье упала на 50%

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Цены на овощи в Подмосковье снизились с начала года. Как рассказал в интервью ТАСС зампред правительства региона Георгий Филимонов, благодаря этому стоимость борщевого набора упала почти на 50%.

«У нас сильно снизились цены с начала года на плодоовощную продукцию, поэтому стоимость „борщевого набора“ по состоянию на конец октября уменьшилась в среднем на 50%», — сказал он.

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Так, капуста подешевела в Подмосковье на 63,4%, свекла — на 45%, а картофель — на 38%.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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