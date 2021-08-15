Жители Подмосковья проявляют большой интерес к участию в президентской программе социальной газификации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим большой запрос. Жители удовлетворены. Раньше были скептики: не может такого быть, что стоило 1,5 миллиона, будет стоить 100 тысяч рублей. Это факт сегодня», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор добавил, что за два года в Подмосковье должны газифицировать все населенные пункты, которые вошли в программу. В результате газ получат около 300 тысяч человек.

Чтобы газифицировать дом, нужно подать заявку в офисе социальной газификации или дистанционно через сайт «Мособлгаза» или Министерства энергетики. Нужно выбрать один из пакетов комплексного подключения. Сейчас с жителями заключается по одному договору вместо прежней горы документов.

Специалисты предлагают на выбор разные пакеты комплексного подключения домов к газу, они отличаются по стоимости в зависимости от набора оборудования. В целом процедура занимает от 30 до 60 дней от границы участка до дома в зависимости от сложности работ и протяженности участка.

Первый мобильный офис социальной газификации открылся в Московской области, в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа.