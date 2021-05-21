Сто видов сыра представят на фермерской ярмарке в Одинцове с 21 по 23 мая

Гастрономическую ярмарку проведут в Одинцове с 21 по 23 мая. На ней представят не менее ста видов сыра.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в одном месте соберутся фермеры из разных уголков области и десяти регионов страны.

Они представят свою продукцию на фестивале «Сырная гонка» в Одинцове. Торжественное открытие состоится в полдень 22 мая.

Фермеры привезут около трех тонн сыра более ста наименований. Их продукцию можно будет продегустировать и при желании купить Сергей Воскресенский.

Для гостей подготовят развлекательную программу, мастер-классы и семейные викторины. Они смогут выиграть главный приз — большую сырную корзину от фермеров.

Большая ярмарка состоится в Центральном сквере по адресу: улица Маршала Жукова, территория около домов № 26 и 28.