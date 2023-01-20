Подмосковье 20 января 2023, 18:50 Сто новорожденных зарегистрировали в Сергиевом Посаде с начала января

Читать 360tv в

ЗАГС в Сергиевом Посаде зарегистрировал 100 новорожденных с начала года. Юбилейным, сотым ребенком стала девочка Виктория.

Маленькая Вика появилась в семье Дмитрия и Елены Васильевых. У супругов уже есть сын Дмитрий, которому исполнилось 10 лет. Родителям вручили первый важный документ на Викторию — свидетельство о рождении — и поздравили с прибавлением.

Реклама

В 2023 году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».