Сто лет славной истории. Сергиево-Посадский музей-заповедник празднует вековой юбилей

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник сегодня празднует 100-летие. Здесь собрана одна из богатейших коллекций русского искусства в стране — экспозиции знакомят с монументами культуры, начиная с XIV века. Президент Владимир Путин поздравил музей с юбилеем, отметив, что он стал центром притяжения для тех, кто интересуется отечественной историей и культурой.

«Сегодня музей служит замечательной экспозиционной, просветительской площадкой, привлекает гостей со всего мира», — подчеркнул президент в своем поздравлении.

Музей создан в 1920 году на основе художественных сокровищ Троице-Сергиевой лавры. Сейчас в фондах около 200 тысяч экспонатов: иконы, произведения древнерусского шитья шелком, жемчугом, драгоценными камнями, шедевры златокузнецов XIV–XVII веков.

Тут расположена одна из самых крупных в России коллекций народного костюма, домашней утвари, орудий труда, которые воссоздают быт крестьян. В музее широко представлены живопись, графика, фотография, документы, книги, памятники археологии и нумизматики. Также здесь можно познакомиться с изделиями всех знаменитых народных промыслов России.

Экспозиции и выставки размещены в четырех зданиях, находящихся в исторической части города: в главном корпусе на пр. Красной Армии, в ризнице Троице-Сергиевой лавры, в музейном комплексе «Конный двор» и Краеведческом отделе. В структуру также входят научная библиотека и реставрационные мастерские. Посетители имеют возможность сами поучаствовать в мастер-классах росписи по дереву, лепке из глины и соленого теста, плетении пояса, изготовлении традиционных кукол.

Из-за пандемии коронавируса с 19 марта приостановлено посещение музея. Однако он продолжает знакомить ценителей искусства со своими экспонатами посредством онлайн-экскурсий на сайте museum-sp.ru и в аккаунтах YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».