Экологический надзор защищает природу Подмосковья | 360°

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Экологический надзор защищает природу Подмосковья

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Подмосковный эконадзор можно сравнить с экологическим спецназом. В него входят 100 человек. «Солдаты природы» контролируют чистоту воздуха и водоемов, ловят нелегальных перевозчиков мусора и закрывают свалки. В дозор с зеленым патрулем вышла съемочная группа «360».

Экологический надзор — это те самые бригады быстрого реагирования, которые вызывают, когда где-то возникает незаконная свалка. Они же спешат к озерам и прудам, когда в них сбрасывают отходы.

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В эконадзоре служат отставные офицеры, которые нашли себя в новом деле. Они работают с рациями, тепловизорами, квадрокоптерами. Устраивают ночные засады, погони и задержания. В 2020 году в состав Подмосковного эконадзора входили всего 30 человек. Сейчас штат значительно расширили, а объем работы увеличился в разы.

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Экология

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