Стипендия всегда с тобой. У дубненских студентов появился пушистый талисман

В университете «Дубна» поселилась кошка, которую зовут Стипендия или ласково — Стипуха. Усатая питомица стала настоящим талисманом для студентов. У ребят даже существует своя примета: угостишь кошку, сдашь сессию.

Московские студенты перед сессией обходят фонтан в Александровском саду и окунаются в воду. В Омске учащиеся гладят по каске слесаря Иваныча, чтобы вытащить на экзамене нужный билет. А в дубненском вузе у студентов свои приметы и обряды. Чтобы была стипендия, задабривают кошку Стипуху, которая уже год живет в студгородке.

«Перед сессией надо обязательно подойти к Стипендии, Стипухе, погладить, приласкать и угостить чем-нибудь вкусненьким. Если она наш дар, подношение примет, то сессия пройдет хорошо. Если откажется, надо ждать проблем», — рассказала студентка университета «Дубна» Ксения Тихомирова.

Источник фото: телеканал «360»

Этой кошке около трех лет. Поселилась в студенческом городке год назад. Учащиеся ее полюбили, говорят, кошка — как антистресс. В начале этого семестра у нее появилось имя — Стипуха.

«Это первое, что пришло мне в голову, так как я учусь на платном, стипендии у меня нет, я решила, пусть она будет хоть в каком-то виде. Плюс у меня нет кошки, и то, что она здесь появилась, это спасение от стресса», — сообщила студентка университета «Дубна» Софья Лагутина.

Имя сыграло с кошкой злую шутку. В последнее время Стипуха стала стремительно набирать популярность среди студентов, а вместе с ней и вес. Думали беременна, а оказалась — страдает ожирением.

Источник фото: телеканал «360»

«Отвезли ее к ветеринару, оказалось, что за два месяца ее так хорошо кормили, что она отъела себе пузико», — рассказала студентка университета «Дубна» Софья Соловьева.

Студенты сначала расстроились, были уверены, котята от Стипухи — к надбавкам. Но шутки шутками, а тем временем кошка уже весит четыре килограмма, ей надо скинуть около двух. Студентка Ксения Тихомирова собрала инициативную группу. Теперь эти ребята будут следить за режимом питания Стипухи. По совету ветеринара, кошку посадят на строгую диету.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас собралось общество неравнодушных людей, все создали беседу „В Контакте“, собрали деньги, теперь будем заказывать ей корм специальный, чтобы она не полнела. И будем хранить его здесь в универе, чтобы каждый желающий мог ее кормить», — сообщила Ксения Тихомирова.

Источник фото: телеканал «360»

График питания повесили на стенку рядом с местом для кошки. Каждый, кто захочет покормить ее, должен проверить, пришло ли время и отмерить граммы. Сейчас инициативная группа планирует для Стипухи обустроить домик. Параллельно студенты ищут для нее новых хозяев.