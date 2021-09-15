Подмосковные деятели культуры смогут подать заявку на стипендию губернатора до 9 октября

Выдающиеся деятели культуры и авторы из Подмосковья могут подать заявку на стипендию губернатора. О начале конкурсного отбора объявили в областном Минкультуры. Задача — поддержать новые произведения в литературе, кино, музыке, театре, живописи и других видах искусства.

В подмосковном Министерстве культуры объявили конкурс на присуждение стипендий губернатора выдающимся деятелям культуры и молодым авторам в 2022 году.

Это поддержка для произведений, которые популяризируют историческое и культурное наследие народов России.

В прошлые годы победителями становились авторы прозы и стихотворений, сказок и рассказов, создатели спектаклей или хореографических композиций, циклов музыкальных вечеров, киноклипов, проектов в сфере культуры и искусства.

Как принять участие?

Для участия в конкурсе все желающие смогут подать заявку с 20 сентября по 9 октября.

Заявки и все необходимые документы принимают по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, управление развития инфраструктуры и аналитической работы.

На территории административно-делового центра действует пропускной режим. Предварительно, за день до посещения, но не позднее 16:00, нужно заказать пропуск по телефону 8 (498) 602-84-84, доб. 46057. Тюменцева Виктория Вадимовна.