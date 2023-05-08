Эксклюзив 08 мая 2023, 01:50 «Стимул для будущих побед». Волейбольный клуб «Зоркий» из Подмосковья занял 4-е место на чемпионате России ВК «Зоркий» из Красногорска занял 4-е место на чемпионате России по пляжному волейболу Freepik

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Женская команда ВК «Зоркий» из Красногорска заняла четвертое место на чемпионате России по пляжному волейболу. Как сообщил «360» депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов, итоги турнира станут стимулом для будущих побед спортсменок.

Завершающий этап чемпионата проходил с 4 по 7 мая в Анапе. За награды боролись 24 женские пары. В их числе — две пары из Подмосковья, представляющие волейбольный клуб «Зоркий» из Красногорска. Это опытные спортсменки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, а также юные волейболистки Екатерина Червонос и Мария Чагина.

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«В целом наши волейболистки сыграли хорошо. Основная, самая тяжелая борьба за бронзу развернулась с калининградским „Локомотивом“, длилась на протяжении трех сетов и, к сожалению, завершилась не в нашу пользу. Шли плотно, но немного не дожали. В любом случае не расстраиваемся! Пусть итоги третьего этапа чемпионата России, завершившегося сегодня, станут стимулом для будущих побед нашего „Зоркого“», — прокомментировал результаты депутат Госдумы Колунов.

Тренер пляжниц Даниил Иванов также высоко оценил игру девушек. Он отметил, что волейболистки играли с полной отдачей.

«Игра за третье место была наша: девочки выложились, и прямо было видно, что играли на драйве — многое получалось. Вторую партию нужно было сыграть почище в концовке, дожать противника», — отметил Иванов.

Впереди у спортсменок «Зоркого» — восстановление и подготовка к новым соревнованиям, подытожил Колунов.