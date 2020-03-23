Стильная защита. Подмосковное ателье начало шить многоразовые маски

Сотрудники ателье из Наро-Фоминска начали шить многоразовые маски. Их работы разбирают уже не только для защиты, но и в качестве красивых сувениров.

Медицинские маски создают разного фасона и из разных тканей: бязи, шелка и бархата. Есть модели для мужчин и для женщин. Каждую маску украшают вышивкой.

Маски воздухопроницаемые, воду не задерживают и сразу высыхают. Внутри швеи приделывают специальный кармашек, куда можно вкладывать салфетку или вату для большей защиты. Маски можно стирать и целиком.

Источник фото: телеканал «360»

Каждую маску создают руками. Их прошивают на машинке, а потом проглаживают утюгом. Производство несложное, но требует внимания и людей.

Источник фото: телеканал «360»

Пока что в наро-фоминском ателье поставили задачу создавать по 10 масок в день, но в будущем производство могут и увеличить. Свои маски они готовы подарить подмосковным органам соцзащиты, чтобы те распространили их среди пенсионеров.

Но у масок из Наро-Фоминска, считают создатели ателье, есть и международное будущее. Один клиент, подмосковный моряк, купил маски, чтобы отвезти за границу, там он их подарил в качестве полезного сувенира. Теперь в ателье надеются на новые заказы не только в России.

Ажиотаж вокруг медицинских масок появился в связи с распространением коронавируса. Глава Минпромторга Денис Мантуров накануне заявил, что производители медицинских масок работают на полную мощность, создаются и многоразовые маски.