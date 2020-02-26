Стилисту из Железнодорожного порезали горло ножом из-за внешности

Стилист Александр Сушко из Железнодорожного оказался жертвой нападения из-за своего внешнего вида. Синие волосы молодого человека не понравились случайному прохожему. Это стало поводом избить юношу.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня поврежден нерв лицевой там, где ножевые ранения были. Там кое-как замотали, не чувствует ничего эта сторона», — рассказал Александр Сушко, стилист.

Все произошло во дворе дома в центре Железнодорожного. Александр поздно ночью вернулся с работы и пошел в магазин. Сзади к нему подбежал незнакомец и нанес сокрушительный удар в челюсть.

«Он достал нож, у меня голова была повернута в левую сторону. Он достал нож, нанес три ножевых. Быстренько тыкнул и убежал», — пояснил пострадавший.

Александр нашел в себе силы и достал телефон, отправил голосовое сообщение другу. Тот отнес Александра домой. Из квартиры они позвонили знакомому врачу. Как утверждает стилист, не стал вызывать скорую помощь в целях экономии времени. Нож прошел в трех миллиметрах от сонной артерии. К слову, истекающий кровью молодой человек не обратился и в правоохранительные органы.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас я думаю над этим. Стоит ли им писать заявление или они опять скажут, что ничего не знают. Пока я не писал и писать скорее всего не буду, потому что эффекта просто ноль», — считает стилист.

Александру Сушко 21 год, закончил школу стилистов с красным дипломом. Говорит, что сейчас от клиентов нет отбоя. Внешность решил изменить, потому что так себя комфортнее чувствует. Сначала отрастил клыки, потом разрезал язык пополам, а затем перекрасил волосы в яркий синий.

Движение неформалов в нашей стране началось еще в девяностые. Были эмо, готы и другие субкультуры. Самые яркие из них не раз оказывались в криминальных сводках после очередной драки. Спустя десятилетие молодых людей, которые выражают себя так, стало меньше.

Вероятно, от того их внешний вид, все равно, что красная тряпка для быка. Недавно досталось еще одному представителю современной молодежи — музыканту Василию Усанову. Неделю назад неизвестные угрожали ему оружием. В самом центре Москвы на Новом Арбате.

Источник фото: Instagram Vasilia Usanova

«Они просто подлетели, сказали, что я косо на них посмотрел, хотя в принципе разговаривал о своем со своими друзьями, но они почему-то решили пристать к нам. Они говорили, что они там такие-то, что они всех прибьют, что достанут ствол», — рассказал Василий Усанов, музыкант.

После инцидента молодой человек написал заявление в МВД, там начали проверку. Не исключено, что полицейские заинтересуются и нападением на стилиста из Железнодорожного. Пусть не по личному обращению, а после огласки в СМИ.