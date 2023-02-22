Подмосковье 22 февраля 2023, 22:49 Стикеры с поддержкой участников СВО украсили автобусы Подмосковья

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В преддверии Дня защитника Отечества в автобусах Московской области появились 1,5 тысячи стикеров в поддержку участников СВО. В некоторых транспортных средствах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» прозвучат строки из патриотичных стихотворений.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, автобусный перевозчик «Ранд-Транс» взял на себя расходы по экипировке роты разведчиков-добровольцев из региона.

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«К нам обратились ребята из инженерно-саперной роты десантно-разведовательной группы с просьбой обеспечить их дополнительной амуницией. Мы за два дня экипировали разведывательную группу экипировкой, спальниками, тепловизорами, дронами и другим необходимым оборудованием», — заявил представитель компании.

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В автобусах маршрута № 361 в Щелкове можно увидеть портрет погибшего в зоне СВО 22-летнего солдата. В одном из автобусов работает водителем его отец Алексей.

Все три сына мужчины были мобилизованы. Старший сейчас находится на поле боя, средний был ранен, а младший погиб. Перевозчик «Альфа грант» оказал местному жителю матпомощь. А портрет его сына разместили как напоминание о мужественных людях, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить страну.

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