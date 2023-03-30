Подмосковье 30 марта 2023, 09:35 Стихийный переход через железную дорогу ликвидируют на подмосковной станции Фрязино-Товарная

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Стихийный переход через железнодорожные пути у станции Фрязино-Товарная жители используют, чтобы сократить дорогу к озеру и к продуктовому магазину. Люди рискуют своей жизнью, переходя железную дорогу в не предназначенном для этого месте. Народную тропу было решено закрыть.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с комиссией по безопасности осмотрели опасные участки железнодорожных путей в районе станции. Здесь есть только одно установленное место для безопасного перехода, оно находится вблизи переезда.

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«В рамках реализации решений комиссии по безопасности движения собрались для выработки мероприятий, которые позволят нам убрать несанкционированный пешеходный переход через железнодорожные пути, который располагается рядом с магазином», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В ходе рейда было решено, что народную тропу перекроют специальными ограждениями. Но будет это только после того, как восстановят уличную дорожную сеть, сделают тротуар и пешеходные переходы.

Обустройство пешеходной инфраструктуры возле станции планируют начать ближе к лету. Работы будут контролировать на каждом этапе.

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