Стихийную свалку из елок ликвидировали в Богородском. Деревья отдали на переработку

В Богородском городском округе, в Купавне, нашли стихийную свалку. Главный мусор — новогодние елки. Местным жителям такой расклад вещей не понравился — решили разобраться.

Жительница Купавны Юлия часто гуляет в местном лесу с собаками. Но в этот раз не смогла прогуляться по любимой тропе.

«Мы очень любим долгие прогулки по лесу, решили сделать марш-бросок, так сказать, дошли досюда, здесь мы наткнулись на такую свалку елок и сосен», — посетовала она.

Источник фото: телеканал «360»

За несколько дней к елкам добавился и другой мусор и получилась такая стихийная несанкционированная свалка. Юлия решила взять дело в свои руки и очистить свое любимое прогулочное место. С машиной помог местный депутат, с погрузкой — волонтеры.

Повезли деревья в пункт приема в Ногинске. Кстати, там рассказали, что пока елок приносят мало, но после Крещения все изменится.

В Богородском округе два пункта приема елок — на улицах Белякова и 3-го Интернационала. Лучше не полениться и отнести новогодние деревья туда: их переработают в щепу или отдадут на зооферму «Мечта».