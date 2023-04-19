Подмосковье 19 апреля 2023, 19:30 Стихийную парковку ликвидировали в Тучкове было / Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В деревне Тучково в Рузе ликвидировали стихийную парковку возле железнодорожной станции на улице Партизан. Там установили камеру, которая теперь фиксирует нарушения ПДД, уточнили в региональном Минтрансе.

На улице Партизан автомобили ставили прямо на выделенной полосе для общественного транспорта. Это мешало посадке и высадке пассажиров. За несколько дней работы фиксатор не зарегистрировал скопления машин.

Реклама

Камеру установили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее к главе региона обратились жители Тучкова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».