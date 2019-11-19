Стихийную парковку большегрузов у Кургана Славы в Рузе ликвидировали

Стихийная стоянка большегрузов на площадке у Скирмановских высот ликвидирована. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Более пяти лет жители деревни Скирманово Рузского городского округа обращались в различные инстанции с проблемой: водители большегрузных автомобилей устроили на площадке перед Курганом Славы на Скирмановских высотах стихийную стоянку. На святом для ружан месте постоянно образовывались кучи мусора.

В ноябре 1941 года в районе деревень Скирманово, Агафидово, Марьино, Козлово шли жестокие бои. На поле боя противник оставил около 50 подбитых и сожженных танков. Это сражение было первым успешным в битве за Москву осенью 1941 года. После войны на Скирмановских высотах появился мемориальный комплекс «Курган Славы», на вершине которого установлена артиллерийская самоходная установка. 12 ноября на этом месте проводятся торжественные митинги, посвященные очередной годовщине ожесточенных сражений. Сюда приезжают школьники и родственники павших в боях.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Несколько лет назад площадку у подножия мемориала облюбовали водители большегрузов. После смены на карьере неподалеку от Скирманова они располагались на отдых у Кургана Славы: ели, пили, спали, оставляя после себя мусор. Местные жители не раз устраивали субботники возле мемориала, но в считанные дни все вновь зарастало мусором. Просьбы найти другое место для ночлега игнорировались. Жалобы и обращения к бывшему главе Волковского поселения Владимиру Пинте и экс-главе муниципалитета Максиму Тарханову также не принесли результатов.

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В 2019 году жители обратились к возглавившему Рузский городской округ Николаю Пархоменко с застарелой проблемой, и она была решена в кратчайшие сроки. Рабочие установили возле Кургана Славы ограждение, которое не позволит большегрузам заезжать на территорию мемориала.

Заместитель главы администрации Рузского городского округа Юрий Пеняев пояснил, что при этом легковые автомобили могут беспрепятственно подъезжать к памятнику: «Чтобы водители отдали дань уважения бойцам, погибшим в Великую Отечественную войну в кровопролитных боях у Скирманово. А водителям самосвалов придется искать другое место для парковки».

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Ружанин Евгений Дубасов одобрил перекрытие въезда к мемориалу большегрузных автомобилей. «Накануне торжественного митинга вокруг мемориала на Скирмановских высотах всегда наводят порядок. Но мне не раз приходилось бывать там в другое время, и я видел, что на площадке валяется мусор. Мне, как внуку ветерана войны, было горько и обидно, что люди так небрежно относятся к памяти защитников Родины. Хорошо, что теперь въезд к мемориалу перекрыт, и никто не будет бросать там банки и бутылки», — сказал Евгений Дубасов.

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Староста Скирманова Вера Занегина напомнила, что добыча торфа неподалеку от деревни велась несколько лет, и водители грузовиков после смены останавливались на ночевку на площадке возле Кургана Славы. Иногда там скапливалось до десятка машин.

«Мы просили водителей найти другое место для парковки, но часто вели себя очень агрессивно. Мы регулярно устраивали субботники и убирали за ними, но через несколько дней все возвращалось на круги своя. У меня и моих односельчан сердце болело за то, что святое место превращают в ночлежку и помойку», — говорит Вера Занегина.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

По словам старосты деревни, на протяжении нескольких лет жители обращались в различные инстанции с просьбой преградить большегрузам въезд к мемориалу, но никакого отклика не следовало. Поэтому излагая суть проблемы новому главе Рузского городского округа Николаю Пархоменко, никто ни на что особо не рассчитывал.

«Но, к нашей радости, Николай Николаевич быстро отреагировал. Через три дня на площадке у мемориала было установлено ограждение. Огромное спасибо за чуткость и оперативность! Еще хочется, чтобы у этого ограждения появился информационный стенд, рассказывающий о кровопролитных сражениях на Скирмановских высотах и количестве погибших здесь солдат и командиров Красной Армии», — высказала пожелание Вера Занегина.